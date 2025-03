.com - Rivoluzione del sonno: quando la camera diventa una capsula

Immaginate di addormentarvi in uno spazio grande quanto un letto, circondati da pareti che sembrano uscite da un film di fantascienza, con ogni comfort a portata di mano. Questo non è un sogno futuristico, ma la realtà dei capsule hotel, fenomeno nato in Giappone che sta conquistando il mondo del turismo. Dagli anni Settanta a oggi, questi alloggi microscopici hanno compiuto un viaggio straordinario, trasformandosi da soluzioni low-cost per businessman stanchi a esperienze di viaggio uniche e ricercate.Un mercato in esplosione: numeri e tendenzeIl mercato globale dei capsule hotel è destinato a raggiungere 327 milioni di dollari entro il 2031, trainato da una domanda sempre più crescente. La genesi di questo fenomeno affonda le radici nelle metropoli giapponesi, dove l’efficienza e lo spazio ridotto sono da sempre una necessità.