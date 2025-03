Quotidiano.net - Rivolta in Turchia. La polizia usa la forza . Imamoglu: "È un golpe"

Leggi su Quotidiano.net

ISTANBULLalaica torna in piazza, sfidando il blocco alle manifestazioni a Istanbul deciso dalla prefettura, fedele al presidente Recep Tayyip Erdogan. Ieri, per il secondo giorno consecutivo, migliaia di persone, fra militanti del principale partito di opposizione, il Chp (Partito repubblicano del popolo), e studenti, hanno protestato contro l’arresto di Ekrem, sindaco d’Instanbul ed esponente di punta della formazione di centrosinistra. La, in tenuta antisommossa, nel tardo pomeriggio non ha esitato a lanciare gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere la manifestazione convocata davanti al municipio. Nella città la protesta ha coinvolto gli universitari di sette atenei. Anche ad Ankara, la capitale della, e Smirne gli studenti hanno protestato con marce, chiedendo le dimissioni del governo e definendo il presidente un "dittatore".