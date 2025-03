Quotidiano.net - Ritardi assegno unico marzo 2025: cosa sta succedendo. C’è una nuova data

Roma, 21– L’universale, il sostegno economico destinato alle famiglie con figli a carico, è arrivato ad alcuni, ma non ad altri. L'accredito dell’importo era previsto per il giorno 20 del mese, con uno slittamento di circa cinque giorni rispetto alle tempistiche precedenti. Ora pare che, stando a quanto riferito da fonti Inps, lasia il 25, termine entro cui le famiglie assegnatarie riceveranno i pagamenti a seconda del proprio Isee. Il ritardo è motivato dal cambio della piattaforma dei pagamenti, noto come Re.Tes, ovvero Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria, in vigore dal 1° gennaio. Il ritardo, dunque, sarebbe di natura tecnica e rappresenterebbe un problema indipendente dall’Inps. L’aggiornamento della piattaforma dei pagamenti non comporterà uno slittamento delle erogazioni oltre l’inizio della prossima settimana.