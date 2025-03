Sport.quotidiano.net - Risultati Nba, tonfo Lakers senza LeBron e Doncic. Golden State si spaventa per Curry, poi vince

Milano, 21 marzo 2025 -James,e Reaves, i Los Angelescrollano di fronte a Milwaukee, che detta legge alla Crypto.com Arena nonostante l'indisponibilità di Lillard. I Bucks trionfano per 118-89, grazie in particolar modo ai 28 punti di Antetokounmpo e ai 23 di Trent. Dopo il primo periodo (34-19 per gli ospiti), la gara è già pressoché decisa e nelle file dei gialloviola trova spazio Bronny James, che si toglie la soddisfazione di far registrare il proprio massimo in carriera (17 punti con 7/10 al tiro), ma con un -36 di plus/minus. Altra vittoria invece per, che al Chase Center ha ragione di Toronto per 117-114. A trascinare al successo gli Warriors sono soprattutto Green, che sigla 21 punti, e Butler, autore di una tripla doppia (la prima con indosso la nuova maglia) da 16 punti, 11 rimbalzi e 12 assist.