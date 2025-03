Lanazione.it - Ristoratori soddisfatti. Promossa a pieni voti. Lucca Gustosa 2025

E’ un parere largamente positivo quello di Antonio Fava, presidente provinciale di FipeConfcommercio, rispetto all’ultima edizione di. “Una manifestazione in costante crescita– afferma Fava -, incentrata su temi di grande attualità non solo a, ma anche a livello nazionale, come quelli della cultura culinaria e dell’enogastronomia di qualità che riscuote sempre più interesse fra il pubblico. I nostrihanno partecipato anche quest’anno con piacere, dando vita all’iniziativa del tortello “da strada” che ha riscosso molta curiosità e partecipazione da parte delle persone in giro per“.