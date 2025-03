Ilgiorno.it - Rissa fuori dal The Club di largo La Foppa: in due accoltellano il buttafuori intervenuto per sedare la lite

Milano, 21 marzo 2025 – Ladalla discoteca. I fendenti ad addome e schiena di uno dei buttaper bloccare la zuffa a notte fonda. I soccorsi del ferito e il trasporto in ospedale per fortuna in condizioni non gravi. L'aggressione è andata in scena alle 5 di venerdì 21 marzo 2025 all'esterno del ThediLa. La ricostruzione Stando alle prime informazioni, un trentaduenne egiziano, addetto alla sicurezza del locale all'angolo con corso Garibaldi, èper interrompere un corpo a corpo tra più ragazzi, all'orario di chiusura. Due di loro, probabilmente italiani, lo hanno colpito con alcune coltellate all'addome e alla schiena. La chiamata al 112 ha generato l'intervento di ambulanza e auto medica: il vigilante, rimasto sempre cosciente, è stato accompagnato al Policlinico in codice giallo.