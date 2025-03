Thesocialpost.it - Riscatto Ferrari: Hamilton conquista la pole position nella gara sprint in Cina

Leggi su Thesocialpost.it

Grandissimo Lewisnelle qualifiche dellaspint del Gran Premio delladi Formula Uno. Il britannico della, dopo la delusione della prima uscita stagionale, ha ottenuto la, precedendo di 18 millesimi Verstappen. In seconda fila Piastri e l’altrosta, Leclerc, staccato di due decimi dal compagno di scuderia. A seguire In terza fila Russell e il deluso di giornata, Lando Norris, vincitore della primadell’anno, domenica scorsa in Australia. Settimo Kimi Antonelli., che ha ottenuto il nuovo record della pista, conferma così il suo feeling straordinario con il circuito di Shanghai, dove ha vinto sei gare, ottenendo altrettante“tradizionali”. Lasi correrà domani, quando in Italia saranno le 4 del mattino.