Rinnovati 22 uffici postali, in 83 ritirabili certificati e passaporti

Numeri record in provincia di Treviso grazie al progetto Polis di Poste Italiane. Avviato due anni fa per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, Polis sta contribuendo a colmare il divario di servizi disponibili.