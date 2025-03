Ilgiorno.it - Ringhiera, ritardo di sei mesi. "In cantiere più operai"

Leggi su Ilgiorno.it

L’ultimo cronoprogramma prevedeva la fine dei lavori della ristrutturazione del Teatrodi via Boifava il prossimo 28 ottobre. Così non sarà perché – come raccontato dal Giorno lo scorso 18 febbraio – l’impresa che si era aggiudicata la gara d’appalto, Consales srl, lo scorso 4 febbraio ha abbandonato ile la seconda classificata non è ancora subentrata. L’ultimo aggiornamento sul cronoprogramma non è confortante: l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, durante una riunione di qualche giorno fa nel Municipio 5, prevede che questo stop al restyling provocherà almeno "seidi" sulla conclusione dell’opera. Piove sul bagnato. Perché ilè stato chiuso nel 2017 proprio per la riqualificazione ma, sette anni dopo, i lavori non si sono ancora conclusi. Sacchi, nel corso dell’incontro nel “parlamentino“ di via Tibaldi, si è posto l’obiettivo di accelerare le operazioni per avere al più presto il nome della nuova azienda che si occuperà dei lavori ed ha assicurato che il casosarà quotidianamente alla sua attenzione per arrivare alla fine lavori entro dicembre 2025 ed assicurare l’operatività del teatro entro fine della consiliatura, cioè primavera 2027.