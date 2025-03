Panorama.it - Rinascita Ferrari, Hamilton pole in Cina (nella gara sprint)

Il primo ad essere sorpreso di quanto accaduto è stato proprio il protagonista: Lewis. “Davvero?” Ha detto agli ingegneri al muretto dopo la conferma della più bella notizia che lapotesse ricevere dal venerdì del gran premio dia Shanghai. Il britannico scatterà dallapositionche apre ufficialmente il secondo weekend stagionale della Formula 1. Un risultato inatteso dopo il naufragio di Melbourne, il debutto che aveva gelato tutte le aspettative del Cavallino Rampante, relegandolo distantissimo dalla McLaren e dalle altre contendenti il titolo. Non è passata nemmeno una settimana e il quadro sembra essersi dipinto di colori differenti.È evidente che servirà più di una controprova, già a partire dallae dalle successive prove ufficiali per il gran premio, prima di poter dichiarare chiusa l’emergenza che si era aperta in Australia.