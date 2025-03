Riminitoday.it - Rimini in marcia contro le mafie, un fiume di giovani studenti al corteo per la legalità

Leggi su Riminitoday.it

Undie studentesse inper dire no alla mafia. In occasione della 30° Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle, l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di, insieme al Comune die a Libera