Ilrestodelcarlino.it - Rimini guarda avanti Non più solo turismo Fiera, ’Fellini’ e campus fanno decollare la città

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Centoquarant’anni di notizie, di cronache, di battaglie e di racconti. Il Resto del Carlino ha attraversato epoche, guerre, rivoluzioni tecnologiche e sociali, restando sempre il punto di riferimento per le comunità che ha servito. Eè stata, ed è tuttora, una parte fondamentale di questa storia. La redazione riminese è nata nel 1957, voluta fortemente dall’allora direttore Giovanni Spadolini, che affidò ad Amedeo Montemaggi l’incarico di aprire questa nuova “casa in riva al mare”, come lui stesso la definiva. La missione era chiara: unire cronaca e cultura, coniugare la civiltà mediterranea ai fermenti continentali europei, dare voce a unain fermento. Da allora, il Carlino ha raccontato decenni di trasformazioni. Dalladel boom turistico a quella della destagionalizzazione, dalle grandi visioni urbanistiche alla rinascita culturale, la redazione è stata testimone e interprete di un territorio in continua evoluzione.