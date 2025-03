Tg24.sky.it - Rimborso canone Rai, attenti alla truffa telefonica: ecco come funziona

Negli ultimi giorni sono stati segnalati nuovi tentativi diai danni degli anziani in vari comuni dell'Abruzzo. L'allerta è stata lanciata dall'Osservatorio sulla legalità della Regione Abruzzo. Itori, spacciandosi per dipendenti comunali, hanno utilizzato il pretesto di undelRai per cercare di ottenere informazioni bancarie e sottrarre denaro alle vittime. Il raggiro avviene tramite telefonate, con l'intento di guadagnare la fiducia degli anziani e farsi comunicare le loro coordinate bancarie, al fine di prelevare somme di denaro in modo fraudolento.