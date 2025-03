Lanazione.it - Rimandato lo spettacolo "Boston Marriage" al Teatro Dante

Arezzo, 21 marzo 2025 –lo" alSi comunica che lo" di David Mamet, con Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria, previsto per lunedì 24 marzo al, è statoa data da destinarsi per cause di forza maggiore. L’organizzazione è già al lavoro per individuare una nuova data, che verrà comunicata appena possibile. Si invitano pertanto gli spettatori a rimanere aggiornati tramite i canali ufficiali del. Ci scusiamo per l’inconveniente e ringraziamo il pubblico per la comprensione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti al numero 0575 732434