Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, a San Giuseppe nuovo centro di raccolta

Come annunciato qualche settimana, nell’ambito della conferenza stampa con Comune e società Clara, nella frazione comacchiese di Sannascerà undicomunale dei. Ad approfondirne il funzionamento, le finalità pubbliche e le ragioni che rendono necessaria l’entrata in funzione del servizio, è l’assessore comunale all’Ambiente Antonio Cardi (nella foto). Partendo dai numeri: "Comacchio – spiega – registra una quota didifferenziata deipari al 54%, inferiore di un 25% rispetto all’obiettivo previsto dal Piano regionale di gestione deifissato al 79%. Questo deficit penalizza significativamente l’utenza comacchiese in quanto gli oneri di gestione post-operativa delle discariche gestite da Clara, sulla base di una recente delibera regionale, sono ripartiti proporzionalmente al quantitativo di rifiuto indifferenziato prodotto".