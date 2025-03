Metropolitanmagazine.it - Ricercatore francese espulso dagli USA per messaggi contro Trump

È successo all’aeroporto di Houston: unè statoUSA poiché, a seguito di unllo sul suo telefono, sarebbero stati ritrovatidi critica a Donaldin una chat con i suoi colleghi. In realtà, il diritto degli agenti di confine dillare i contenuti di dispositivi elettronici era già stato oggetto di ricorso nel 2017 dall’American Civil Liberties Unionil governo americano. La pratica sarebbe infatti “incostituzionale”. Tuttavia, la sentenza del giudice federale è stata poi rovesciata in appello nel 2021: attualmente si attende il pronunciamento della Corte Suprema.USA per chatPhilipe Baptiste, ministro dell’Istruzione superiore, si è detto sconcertato dalla situazione.