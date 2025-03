Internews24.com - Ricci Inter, i nerazzurri trovano la contropartita per sbloccare l’affare? I dettagli

di Redazione, ilaper? Isulla situazione di mercatoCambia il futuro di Kristjan Asllani? Come riportato da Pasquale Guarro, il centrocampista albanese potrebbe essere chiave per il calciomercato, inserendo l’albanese in eventuali operazioni come, per esempio, nelche porterebbe Samuelein nerazzurro. Ecco tutti iL’non scarta l’ipotesi di inserire Asllani in una eventuale operazione con il Torino per. L’non scarta l’ipotesi di inserire Asllani in una eventuale trattativa con il Bologna per Castro. L’non scarta l’ipotesi di inserire Asllani.Come dicemmo ormai. pic.twitter.com/sSAFcr6B3p— Pasquale Guarro (@GuarroPas) March 21, 2025 FUTURO ASLLANI- «L’non scarta l’ipotesi di inserire Asllani in una eventuale operazione con il Torino per