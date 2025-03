Fanpage.it - Riccardo Cocciante: “Non sono una star ma un artista, che resta tale dalla nascita alla morte”

in un'intervista a Fanpage riavvolge il nastro della sua carriera. Dal successo di Margherita che non doveva nascere a Bella senz'anima che è stata la vera rottura, da Notre Dame de Paris che tornerà in Italia nel 2026 passando per Celeste nostalgia e il fenomeno Era già tutto previsto, riesplosa 50 anni grazie al film Parthenope: "Con Sorrentino ci siamo detti poche cose precise, amo che le mie canzoni vivano oltre me".