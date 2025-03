Ilnapolista.it - Ribery non ha ancora superato il Pallone d’oro del 2013: «Un’ingiustizia, ero allo stesso livello di Messi e Ronaldo»

Dodici anni dopo, Francknon ci sta. L’ex calciatore francese del Bayern Monaco, passato anche in Italia, aveva urlato al “furto” per ildel, in cui si era classificato terzo dietro a Lionele Cristiano; quell’anno il francese aveva vinto la Champions (con il premio individuale di miglior giocatore della competizione), Bundesliga, Coppa di Germania e Mondiale per club.: «Ildel, erodi»A L’Equipe ha espresso il suo rammarico:«È stato l’anno perfetto. Non avrei potuto fare di meglio. Quelrimarrà per sempre. Stocercando una spiegazione. Non capirò mai perché la chiusura delle votazioni fu posticipata di più di due settimane.mi hanno sempre mostrato rispetto.