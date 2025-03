Tvplay.it - Ribaltone Osimhen, luce verde per la Juve: che colpo di scena

Leggi su Tvplay.it

Per lantus sono arrivate delle importanti notizie su Victor. Dopo la vittoria contro il Verona, di fatto, lantus sembrava essere tornata in corsa per lo scudetto, ma poi le sconfitte con Atalanta e Fiorentina hanno cambiato tutto. Basti pensare che ora lantus non è neanche tra le prime quattro posizioni della classifica di Serie A.per la: chedi(Ansa Foto) tvplay.itLa ‘Vecchia Signora’, infatti, è ora quinta con un punto di svantaggio dal Bologna di Vincenzo Italiano. Queste due sconfitte con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Fiorentina di Raffaele Palladino, di fatto, hanno portato con loro tantissime polemiche, innescando anche tantissime voci su un possibile esonero di Thiago Motta.Il futuro di quest’ultimo, di fatto, sembra essere sempre più lontano da quello dellantus.