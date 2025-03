Ilrestodelcarlino.it - Riapre il centro giovanile dedicato a Chiara

Con un incontro pubblico che si terrà alla sala Mimosa domani a Crespellano riprendono le attività delculturaleal ricordo diGualzetti, la 15enne uccisa nel giugno 2021 a Monteveglio. Lo spazio con seminterrato in piazza messo gratuitamente a disposizione da un imprenditore di Valsamoggia che era stato inaugurato il 2 aprile dello scorso anno e poi allagato e devastato dall’alluvione dello scorso ottobre. E sono stati necessari lavori di ripristino, pulizia, spurghi e arredamento per potere finalmente ripartire ancora grazie al contributo di tanti cittadini e attività che nel 2024 avevano sostenuto l’acquisto di arredi e dotazioni informatiche e strumentali utili a un progetto nato insieme all’idea della web radio New Music Valsamoggia, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Università ed enti di ricerca e di cultura.