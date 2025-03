Cityrumors.it - Restano 16 ore in mare sulla tavola: l’incubo di due ragazze adolescenti

Duedi sedici anni sono rimaste intrappolate inper sedici ore sopra unaper colpa della correnteIlè tanto affascinante, quanto pericoloso. A renderlo così particolare è la sua imprevedibilità. Una giornata che apparentemente può sembrare calma, nel giro di pochi minuti può clamorosamente variare e diventare impraticabile. Basta l’alzarsi del vento, un po’ di pioggia o anche semplicemente delle correnti inaspettate a rendere un’esperienza acquatica in un momenti di grande difficoltà.16 ore indi due– Cityrumors.itPer questo motivo il rispetto per ildev’essere all’ordine del giorno. Chi decide di intraprendere attività, là dove l’acqua può essere più instabile rispetto a riva, deve prestare massima attenzione a ogni segnale e a ogni cambiamento per evitare di incappare in imprevisti.