Renato Veiga protagonista col Portogallo | il messaggio social del difensore della Juve fa scatenare i tifosi – FOTO

Renato Veiga protagonista col Portogallo: il messaggio social del difensore della Juve fa scatenare i tifosi

Nonostante il suo tocco di mano abbia dato un calcio di rigore alla Danimarca (poi sbagliato), Renato Veiga è stato uno dei migliori del Portogallo. Una prestazione solida in difesa per il bianconero esaltato anche dai suoi tifosi sotto il post Instagram. «La resilienza e la consegna da parte di tutti è salita. Tutto aperto per l'usato a casa! Forza Portogallo!»