Lapresse.it - Regno Unito: Heathrow annuncia ripresa voli, speriamo da domani a pieno regime

Milano, 21 mar. (LaPresse/AP) – L’aeroporto di Londrahato che riprenderà alcuninella tarda serata di oggi e che spera di tornare adopo l’incendio in una sottostazione elettrica vicina. “I nostri team hanno lavorato instancabilmente dall’incidente per garantire una pronta. Ora siamo in grado di riprendere iin sicurezza, dando priorità al rimpatrio e al trasferimento degli aeromobili”, ha fatto sapere lo scalo sui social, “di poter riprendere al’attività “. “La nostra priorità rimane la sicurezza dei nostri passeggeri e di coloro che lavorano in aeroporto”, ha aggiunto, “ci scusiamo per gli inconvenienti causati da questo incidente”.