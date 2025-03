Ilrestodelcarlino.it - Regionali Marche 2025: arriva la candidatura di Matteo Ricci, che intanto litiga con Galeazzo Bignami

Ancona, 21 marzo— Il rivale di Francesco Acquaroli alle prossime elezioni della Regionesarà l’europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro,, che al teatro ‘Nuova Fenice’ di Osimo, stasera, annuncerà per il centrosinistra la sua sfida all’uscente governatore di regione. Nella narrativaana il giorno scelto, il 21 marzo, non è casuale così come il titolo dell’evento: "Primavera dintorno brilla nell’aria" (versi di Leopardi). Il leit motiv sarà la rinascita (o il risveglio) delle. Da domani, poi, scatterà il countdown con vista sul voto regionale,lo ha già fatto capire su Rete 4 a ‘Dritto e rovescio’, rispondendo alla domanda di Paolo Del Debbio. Ladi“Se mi candido a presidente della Regione? Sto decidendo — le parole di— domani (21 marzo, ndr) è un giorno importante e devo sciogliere i nodi, decidere se mettermi a disposizione della mia regione nei prossimi mesi.