Reflui industriali nella rete fognaria denunciata ditta di Gualtieri

(Reggio Emilia), 21 marzo 2025 - Un’azienda con sede asi è vista apporre i sigilli alle attività in quanto indagata per un presunto smaltimento indi, anche pericolosi, contenenti sostanze inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti di legge, che avrebbero provocato ripetuti malfunzionamenti del depuratore di Guastalla. Sequestrati anche due auto-spurghi utilizzati dallaper l’esercizio delle attività e lo smaltimento dei liquami in fognatura. Sono almeno sei gli episodi al vaglio dagli inquirenti, verificatisi tra ottobre 2023 e ottobre 2024. I carabinieri forestali della caserma di, con il nucleo investigativo di polizia ambientale di Reggio, hanno denunciato il titolare dell’azienda e un suo dipendente autista per scarico abusivo di acque refluee smaltimento illecito di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, oltre al ben più grave inquinamento ambientale.