Re Carlo e Camilla in gita in Irlanda del Nord, tra pony, fornelli e vento dispettoso

Reproseguono il loro viaggio indel. Il programma della giornata ha visto una serie di impegni in cui Le Loro Maestà sono state coinvolte in una serie di attività e di incontri molto piacevoli e perfino toccanti. Tutto sarebbe stato perfetto se non ci fosse stato undavvero fastidioso che li ha tutti scompigliati.Reindispettiti dalDopo l’arrivo trionfale indelcon tanto di brindisi a base di whiskey,hanno proseguito il tour. Brilla il sole nella città di Limavady dove la comunità locale li ha accolti calorosamente con tanto di applausi e festoni e bandiere slanti.La Regina consorte ha indossato per l’occasione un completo verde bosco in onore del Paese ospitante. Eccola dunque sfoggiare un tailleur con giacca corta, sotto la quale portava una camicia bianca con collo alto, e una gonna svasata a pieghe, abbinata a un paio di stivali in suede nero, sciarpa tartan e l’immancabile spilla a forma di trifoglio simile a quella indossata da Kate Middleton durante la parata di San Patrizio.