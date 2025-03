Ilrestodelcarlino.it - Rapine, furti ed aggressioni: 9 arresti a Forlì

, 21 marzo 2025 - Si è svolta una vasta operazione della Polizia di Stato adi contrasto alla criminalità straniera. Una trentina di poliziotti, coordinati dalla Squadra Mobile della Questura, dalle prime ore della mattinata di oggi hanno eseguito numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere per i reati di furto,e lesioni personali, nei confronti di un gruppo di giovani stranieri accusati died, commesse prevalentemente adallo scorso anno. Operazione supportata dai Reparti Prevenzione Crimine e dalle Unità Cinofile Antidroga. Decine le vittime, come decine sono stati gli episodi ricostruiti dagli investigatori per reati commessi in zona stazione, nel centro storico e nel centro commerciale. Le operazioni della polizia e i sospettati Gli autori sono giovani cittadini tunisini senza fissa dimora e con numerosi precedenti, anche per violenza sessuale e per spaccio: 9 sono le misure eseguite nella mattinata, tre delle quali sono rivolte a persone che si trovavano già in carcere per altri procedimenti penali.