Ilrestodelcarlino.it - Rapinano un ragazzino di 50 euro: ancora violenza alla stazione di Cesena

, 21 marzo 2025 – La zona dellaferroviaria dicontinua a restare un nervo scoperto in termini di sicurezza, anche in relazione ai suoi più giovani frequentatori che, pure in pieno giorno e in orari particolarmente frequentati, rischiano di imbattersi in situazioni difficili. In casi di questo genere, allertare tempestivamente le forze dell’ordine può risultare decisivo, come è per esempio accaduto nei giorni scorsi quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dihanno arrestato due ragazzi, di 18 e 19 anni, residenti in provincia di Lodi, accusandoli in concorso di rapina aggravata. I fatti si sono appunto svolti nella zona dellaferroviaria dove, nel primo pomeriggio, unteminorenne, è stato avvicinato da due ragazzi che, dopo averlo bloccato e minacciato, gli hanno sottratto una banconota da 50che aveva con sé.