Anconatoday.it - Rapina impropria ai danni di un’anziana, sono 4 le donne arrestate: si aprono le porte del carcere

Leggi su Anconatoday.it

MARTINSICURO - I Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di quattro, condannate in via definitiva per unaavvenuta a Civitanova Marche nel giugno 2022. Entrambe dovranno scontare pene che vanno dai 2 ai 6 anni di reclusione. Il reato risale a.