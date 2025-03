Lettera43.it - Rai, cambiano i corrispondenti europei: Sangiuliano va a Parigi

Dopo le indiscrezioni dello scorso febbraio, sembra essere arrivato il momento dell’ufficialità. Nel valzer deipartito in Rai, Gennarosi stabilirà in Francia. L’ex ministro della Cultura, che si è dimesso nel settembre 2024 dopo il caso Boccia, sarà il nuovo capo sede adal primo aprile 2025. Prenderà il posto di Nicoletta Manzione, che invece volerà a Londra. La giornalista sarà la nuova corrispondente dal Regno Unito e sostituirà Marco Varvello. Quest’ultimo, prossimo alla pensione, dovrebbe rientrare in Italia a fine maggio e smaltire le ferie residue. L’incarico di Manzione partirà dal primo giugno.LEGGI ANCHE: Nomine Rai: i piani di Rossi e i veti incrociati di Lega, FdI e M5sNicoletta Manzione (Imagoeconomica).e la promessa strappata a Giorgia MeloniSecondo quanto filtrato nei mesi scorsi,aveva strappato la promessa di una “ricollocazione” di prestigio a Giorgia Meloni, al momento di rassegnare le dimissioni su ordine della premier.