Ragazzina molestata sul treno da un 56enne | tentava di fotografarle le parti intime

Nel pomeriggio di ieri, la polizia ha tratto in arresto unnapoletano con precedenti di polizia per violenza sessuale. Incolare, gli agenti del Commissariato Bagnoli sono intervenuti presso la fermata ferroviaria “Cavalleggeri D’Aosta” per la segnalazione di una giovane importunata.