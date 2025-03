Ragazzi è finita Grande Fratello la bomba su Alfonso e Chiara scoppia all’improvviso

Leggi su Caffeinamagazine.it

lo ha scoperto”.lasu una delle coppie nate nella Casa delA scuotere il reality show è una indiscrezione appena uscita suD’Apice eCainelli. Come noto, lui è stato eliminato dal gioco alcune settimane fa, mentre lei è ancora in gara. La loro storia d’amore è stata molto discussa in questi mesi.si erano diti follemente innamorati l’uno dell’altra, ma in molti ritenevano che, una volta fuori, la loro relazione durerà poco.Tra gli scettici c’era anche l’amico più stretto diall’interno della Casa, Javier Martinez. Il pallavolista argentino aveva espresso apertamente i suoi dubbi sulla coppia, soprattutto su, e aveva sentenziato: “Durerà un mese dopo l’uscita, poi lei gli darà un calcio nel sedere.