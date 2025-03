Unlimitednews.it - Radiochirurgia cerebrale stereotassica, a Cotignola la nuova Gamma Knife

(RAVENNA) (ITALPRESS) – Si è tenuta questa mattina a Maria Cecilia Hospital di(Ravenna), ospedale di Alta Specialità di GVM Care & Research accreditato con il SSN, l’inaugurazione della, l’apparecchiatura che consente di trattare in maniera mininvasiva lesioni intracraniche tumorali e vascolari.A meno di due anni dall’alluvione che aveva reso inutilizzabile l’unicapresente in Regione, la struttura punto di riferimento in Regione per questo tipo di trattamenti si è dotata del nuovo modello ESPRIT di Elekta, la più moderna e performante apparecchiatura per ladisponibile sul mercato.“Oggi ci troviamo per inaugurare unatecnologia ma anche e soprattutto per riaffermare un principio che guida ogni nostra scelta: è possibile superare le difficoltà con rapidità, efficienza e un forte senso di responsabilità verso il territorio e le persone che vi abitano, garantendo così continuità assistenziale, innovazione ed eccellenza nella cura – ha detto Ettore Sansavini, Presidente GVM Care & Research -.