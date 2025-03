Laprimapagina.it - Radio Valentina Soverato: il tuo weekend con IngressoLibero, tanti temi interessanti

Ogni sabato alle 11, Frank Teti ti guida alla scoperta di attualità, cultura, spettacolo e molto altro! Ecco gli argomenti di questa settimana:Manifestazione Coldiretti a Parma – 20.000 agricoltori da tutta Italia uniti per difendere il Made in Italy. Coldiretti Calabria #FacciamoLuceSistema aeroportuale calabrese – Crescita record, nuove rotte e potenziamento delle infrastrutture in vista dell’estate 2025.Expo Tirreno 2025 – Il salone dedicato alla ristorazione e all’ospitalità ti aspetta a Scalea dal 23 al 25 marzo. Un evento imperdibile per i professionisti del settore!Sciame sismico nel Catanzarese – Analizziamo la situazione con il Presidente dei Geologi della Calabria.Sintonizzati su!WWW..COMFM 96.1 – 100.6WhatsApp 333 779 0177Replica domenica ore 11:00