Ilrestodelcarlino.it - Quota fissa sulla mensa scolastica: "Solo da noi c’è questo costo in più"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mercoledì sera, in consiglio comunale a Rubiera, è stata discussa una mozione presentata dal gruppo di minoranza per l’eliminazione dellaper i servizidella scuola primaria Marco Polo. "Rubiera ad oggi è l’unico paese nella provincia di Reggio e in quelle limitrofe ad avereulteriore sulle spalle dei genitori di bimbi della scuola Marco Polo", dicono dall’opposizione. È criticato soprattutto il pagamento, oltre al pasto, delladi circa 280 euro all’anno. "Ho chiesto l’eliminazione dellaper una questione di equità", spiega il consigliere di Fd’I Gianni Gravina, primo firmatario della mozione e neo nominato collaboratore per la commissione parlamentare d’inchiesta per la morte di David Rossi alla Camera dei Deputati. "Siamo gli unici – osserva Gravina – ad averein più e il parere di insegnanti e operatori non è che sia entusiasta, visto che a dicembre scorso è stato loro sottoposto un questionario sull’indice di gradimento del servizio di refezione