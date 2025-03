Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Recanatese-Vigor. Derby che dirà molto

Leggi su Sport.quotidiano.net

sarà uncruciale, per il cammino di entrambe. Solo 2 punti separano i leopardiani dai rossoblu, è dunque evidente che un successo regalerebbe nuova linfa sia all’una sia all’altra contendente. Se il camminoino è stato ricco di insidie ealtalenante, alla squadra di Recanati non è andata meglio. La squadra di Bilò è riuscita a rialzarsi dopo un inizio di stagionecomplicato. La riscossa dei leopardiani però non deve sorprendere: nonostante il grave infortunio accorso a Melchiorri e la partenza di Sbaffo, approdato alla Samb, allail talento non manca ed ora, proprio come la, vuol raggiungere il prima possibile una tranquilla salvezza. I senigalliesi sono avvertiti e dovranno prestare massima attenzione. Anche se laè la seconda peggior retroguardia del campionato con 43 gol subiti, l’attacco sa farsi notare eccome.