Quello che la natura nasconde tra rami tronchi chiome e radici

Gli alberi non vedono l’ora di raccontarci tantissime cose. Ci parlano della terra e dell’acqua, delle persone e degli animali, del clima e del tempo. E ci parlano degli alti e bassi della loro vita. Gli alberi raccontano una storia, ma solo a chi è capace di leggerla.Negli anni mi sono divertito a osservare e registrare le caratteristiche più significative degli alberi. Tutto è cominciato con l’orientamentole e l’ossessione per la loro funzione di bussole: per esempio, crescono di più sul lato esposto a sud. Poi sono stato affascinato dalla loro funzione di mappe: le specie che crescono lungo i fiumi sono diverse da quelle che crescono in collina. Infine, è nata in me la curiosità per gli indizi meno lampanti: i tratti che si nascondono davanti ai nostri occhi.Possono due alberi essere identici? No, ma perché? Ogni minima differenza di dimensione, forma e colore rivela qualcosa.