Quell' enorme problema dei morbillo party

Ancora oggi, c’è chi pensa che i “” siano una buona idea, e che la protezione immunitaria indotta dalla risposta al virus sia migliore e abbia effetti benefici. La ragione per cui questo è sbagliato non sta solamente nel fatto che il virus delpuò dare in una percentuale piccola, ma non trascurabile, effetti molto gravi, e in una percentuale fra lo 0.1 per cento e lo 0.3 per cento può essere mortale. Il punto è che, anche quando tutto sembra esaurirsi con febbre ed esantema, accade proprio il contrario di quanto tanti sostenitori della “infezione naturale” si aspettano: il sistema immune si indebolisce, e il rischio di mortalità per moltissime altre malattie – persino pere contro le quali un bambino è già vaccinato – aumenta. Questo fenomeno si fona su un meccanismo noto come amnesia immunitaria, che azzera in parte la memoria del sistema immunitario, rendendo l’individuo più vulnerabile a infezioni che in precedenza avrebbe potuto contrastare efficacemente.