Cultweb.it - Quella volta che Pepsi salvò Coca Cola dalla dipendente ladra: come andarono le cose?

Rivali sì, ma fino a un certo punto. Nel 2006,dimostrò grande eleganza rivelando ai competitor diche una loro si era offerta di vendere loro dei documenti segreti importanti, previo pagamento di una somma di 1 milione e mezzo di dollari. Questo ha portato l’FBI a un’indagine immediata e all’arresto della donna, Joya Williams. Insomma, quello che avrebbe potuto diventare uno scandalo commerciale si trasformò in una dimostrazione di etica aziendale da parte di. Ma cosa successe nel dettaglio?Joya Williams, segretaria presso la sede globale die assistente del direttore del marchio, aveva accesso a documenti altamente riservati, inclusi dettagli su un nuovo prodotto in sviluppo. Insieme ai suoi complici, Ibrahim Dimson e Edmund Duhaney, Williams ideò un piano per vendere queste informazioni a, convinta che la rivale non avrebbe resistito alla tentazione di ottenere un vantaggio strategico.