Movieplayer.it - Quarto Grado, anticipazioni e casi del 21 marzo: stasera su Retequattro anche il giallo di Garlasco

Torna questa sera sul'appuntamento con "". Tra idi cui si occuperà il programma, i nuovi risvolti del delitto disutorna la cronaca nera di. L'appuntamento con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è alle 21.25, per trattare i principalidi cronaca del Paese. Vediamo dunque di cosa si occuperà nella puntata di, venerdì 21, la trasmissione. Il delitto die l'omicidio di Pierina Paganelli Dopo la svolta sul casocon la riapertura delle indagini, si parlerà dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007.Per la sua morte, è stato condannato a 16 anni in via definitiva l'ex fidanzato della giovane, Alberto Stasi. A 18 anni dal terribile .