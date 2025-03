Oasport.it - Quando Zaynab Dosso ai Mondiali indoor: orari batterie e finale, tv, avversarie, tempi stagionali

sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai2025 di atletica, che si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo. La velocista emiliana gareggerà nella seconda giornata di questa rassegna iridata: l’appuntamento è dunque per sabato 22 marzo con lealle ore 04.15, la semialle ore 13.15 e laalle ore 14.18 italiane (in terra asiatica sono sette ore avanti rispetto a noi).si presenterà all’appuntamento da Campionessa d’Europa e con il desiderio di migliorare il bronzo conquistato lo scorso anno nella rassegna iridata. L’azzurra è stata inserita nella prima batteria, correrà in terza corsia e nei fatti senza rivali di rango: troverà Kishawna Niles dalle Barbados, la greca Polyniki Emmanoulidou, la rumena Maria Mihalache, la namibiana Beatrice Masilingi, la canadese Audrey Leduc e la slovacca Viktoria Forster.