Quando l'atletica oggi in tv, Mondiali indoor 2025: orari venerdì 21 marzo, streaming, italiani in gara

21incominciano idi atletica: a Nanchino (Cina) si apre la rassegna iridata al coperto, lo spettacolo inizierà nel cuore della notte italiana e poi proseguirà tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio, assegnando già le prime medaglie dell’ultimo grande appuntamento internazionale della stagione in sala. L’Italia si gioca carte molto importanti con il desiderio di aprire in bellezza questa manifestazione e di alzare il morale in vista del fine settimana.LA DIRETTA LIVE DEIDI ATLETICA DALLE 11.30Andy Diaz andrà a caccia della medaglia nel salto triplo: finale diretta alle ore 04.05, il fresco Campione d’Europasarà tra i grandi favoriti della vigilia forte dei 17.71 metri timbrati ad Apeldoorn e se la dovrà vedere soprattutto con il tedesco Max Hess (argento continentale), il cubano Lazaro Martinez e il cinese Zhu Yaming.