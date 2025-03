Quando Guido Crosetto ha aiutato gli Afterhours e i Marlene Kunz | Non li conosceva nessuno li facevo suonare io – Il video

Leggi su Open.online

C’è stato un momento in cui le vite di, Manuel Agnelli e Cristiano Godano si sono incrociate. Anzi, se ie glihanno avuto un palco su cui esibirsiancora lino in pochi, le due band devono tanto anche all’attuale ministro della Difesa. È lui stesso a raccontarlo a Un giorno da pecora su Radio1, ricordando il suo passato con il rock alternativo italiano.La cooperativa die il rock alternativoha raccontato come da giovane a Cuneo aveva fondato la cooperativa culturale Zaboom. Con quella organizzazione,permetteva alle band emergenti di esibirsi. Alcune di queste sono diventate famose in Italia, a cominciare dagliche arrivano da Milano. E poi i più locali. Con il leader di questi,vanta anche un bel rapporto: «Cristiano Godano, bravissimo ragazzo – dice– è un mio grande amico da allora, perché eravamo insieme in questa cooperativa».