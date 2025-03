Oasport.it - Puppo: “Se Sinner dovesse fare il Grande Slam, Djokovic andrebbe fuori di testa”

Jannikha conquistato gli Australian Open a fine gennaio, alzando al cielo il trofeo come era riuscito adodici mesi prima sul cemento di Melbourne. Ilclasse altoatesino si è imposto in terra oceanica per la seconda volta consecutiva al termine di una cavalcata spettacolare, ma da quel successo non è più rientrato in campo: avrebbe dovuto farlo al torneo ATP 500 di Rotterdam, ma decise di riposarsi visto l’impegno ravvicinato, e poi non ha potuto presentarsi all’ATP 500 di Doha perché è iniziata la squalifica di tre mesi, figlia del patteggiamento con la WADA nell’ambito della positività al Clostebol riscontrata lo scorso anno.Il numero 1 del mondo dovrà restare fermo fino al prossimo 4 maggio e dunque tornerà in scena soltanto agli Internazionali d’Italia, che scatteranno il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.