Pullman con studenti casertani coinvolto in un incidente sulla A1

Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura sul tratto dell’autostrada A1 tra Pontecorvo e Ceprano dove uncon a bordo una scolaresca proveniente da Casal di Principe è statoin un. Il mezzo, da una prima ricostruzione, avrebbe impattato in maniera violenta contro la segnaletica di deviazione nei pressi di un cantiere lungo la corsia sud. Grande lo spavento per i ragazzi che erano all’interno delsubito soccorsi dagli automobilisti che sono transitati dopo il sinistro. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica dell’. L'articoloconin unA1 proviene da Anteprima24.it.