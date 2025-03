Ilrestodelcarlino.it - "Pueri Cantores" in festa. Concerto al Sacro Cuore

Il cammino del coro polifonico "" verso i festeggiamenti per i 65 anni di vita non poteva iniziare meglio. Domani alle 21,15 nella chiesa delriprenderà la manizione "Poliphonica – don Fernando Morresi". Oltre al coro di Macerata si esibiranno i cori "Equi Voci" e "Magicoro" di Urbisaglia, diretti da Cristina Picozzi. "Iniziamo un percorso – spiega Gian Luca Paolucci, direttore dei "D. Zamberletti" di Macerata – dal titolo "Laudatedominum" ideato per i 65 anni del coro, che ci porterà fino a dicembre attraverso ricordi e novità. Lo facciamo sabato, giorno in cui cade l’anniversario della morte di don Fernando, con "Poliphonica" in compagnia di amici cari con cui condividiamo varie esperienze come l’amore per la buona musica e un pizzico di simpatica follia".