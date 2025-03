.com - Pubblicità ingannevole su Apple Intelligence, Apple citata in giudizio

I ritardi del lancio dihanno procurato non pochi grattacapi adche ora è costretta ad affrontare una causa legale.è ora al centro di una causa federale che accusa l’azienda die concorrenza sleale. Il caso riguarda la promozione di funzionalità AI, come una Siri migliorata, ritardate nonostante campagne marketing aggressive.Perchéè stato un fallimento: 4 motivi chiaveL’accusa:fuorvianti e funzionalità dimai arrivateLa causa, depositata in un tribunale di San Jose, sostiene cheabbia inondato il mercato con annunci che promettevano capacità AI “rivoluzionarie” legate a iPhone e altri dispositivi. Funzioni chiave, tra cui una Siri potenziata, sono state presentate come imminenti, spingendo i consumatori ad acquistare prodotti a prezzi elevati.