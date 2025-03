Ilrestodelcarlino.it - Pubblicato il bando per le start-up dei giovani

dal Comune di Ancona ilper la manifestazione di interesse per il finanziamento della costituzione e/o del funzionamento di-upli. Il finanziamento è di 78.500 euro, deriva da una integrazione dei fondi messi a disposizione da un accordo tra Anci e Dipartimento per le Politicheli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di uno dei corollari del progettoAn, la fiera delleup e dell’imprenditoriale che si è svolta nel capoluogo il 13, 14 e 15 novembre 2024, organizzata dal Comune di Ancona, capofila, insieme con i Comuni di Sassoferrato e Maiolati Spontini. "Il Comune di Ancona – commenta l’assessore allo Sviluppo imprenditoriale e alle Politicheli Marco Battino al momento dell’approvazione dell’atto che ha dato avvio alla procedura – conferma in questo modo il proprio impegno nel promuovere la cultura d’impresa tra i, stimolando la nascita di realtà imprenditoriali in grado di rispondere alle sfide del mercato con creatività e visione strategica.