"Provaci anocra Sam", il film che lanciò alla grande Woody Allen 50 anni fa

ANCORA SAM Sky Cinema 2 ore 23.05. Con, Diane Keaton e Tony Roberts. Regia di Herbert Ross. Produzione Usa 1972 LA TRAMA Un mediocre critico cinematografico, timido e insicurissimo, viene mollato dmoglie. Si innamora della consorte di un amico e sogna con lei una love story come quella tra Bogart e la Bergman in "Casablanca". Avrà la sua notte da leone e l'ombra di Bogart, il suo idolo di sempre, gli dirà: bravo (il titolo riprende una battuta delfamoso). PERCHÈ VEDERLO Perché è ilche50fa. Il suo fatidico personaggio (di piccolo uomo complessato e vogliosissimo) c'era già tutto, e il pubblico avrebbe fatto la fila per vederlo e rivederlo per mezzo secolo.